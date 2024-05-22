Севастопольский риелтор присвоил себе более миллиона от продажи квартиры доверчивой клиентки

В Севастополе оперативники задержали риелтора, подозреваемого в присвоении и растрате денег местной жительницы, сообщили в пресс-службе полиции города.

Задержанный воспользовался имеющейся у него доверенностью и присвоил себе сумму в семь раз превышающую заслуженный гонорар.

Установлено, что 60-летняя пенсионерка для продажи недвижимого имущества решила воспользоваться услугами риелтора. Оформив на его имя все необходимые документы, в том числе доверенность на распоряжение квартирой и банковским счетом, женщина выехала за пределы России. Мужчина должен был продать квартиру и получить в качестве оплаты 170 тысяч рублей. Однако в течение полугода он снял со счета пенсионерки 1,3 миллиона рублей.

Потерпевшая обнаружила недостачу, когда вернулась в город и запросила в банке выписку по счету.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ольга Сурикова