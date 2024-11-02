Красная икра в Севастополе бьет рекорды – цена поднялась до 10 тысяч за килограмм

В прошлом году в преддверии Нового года килограмм красной икры можно было купить за 6 тысяч рублей. Сейчас же она значительно выросла в цене.

На рынке 5-ый километр в Севастополе килограмм красной икры кеты стоит чуть больше 10 тысяч. За килограмм красной икры горбуши просят 9500 рублей.

Не исключено, что перед Новым годом она еще немного поднимется.

К слову, барабуля, которая также в последнее время удивляет своей ценой, подешевела на 100 рублей и стоит вместо 1300 – 1200 рублей за килограмм.

А селедка подорожала на 50-60 рублей и стоит сейчас 410 рублей за килограмм.

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Кристина Ветер