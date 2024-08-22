В порту «Кавказ» введен особый режим

Керченская паромная переправа не работает, пока ликвидируются последствия атаки ВСУ в порту Кавказ, сообщила пресс-служба Минтранса.

«В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим», — сообщили в минтрансе.

13 из 17 членов экипажа спасены с затонувшего парома, четверо из них госпитализированы.

В керченскую городскую больницу поступило 4 человека, пострадавших в результате взрыва на территории порта «Кавказ», сообщает «КерчьИНФО».

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Трое — в состоянии средней тяжести.

Атакованное судно в порту «Кавказ» затонуло.

Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина атаковала ж/д паром с топливными цистернами в порту «Кавказ».

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети