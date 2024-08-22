В Севастополе подвели итоги регионального этапа проекта «Мама — предприниматель»

С 14 по 20 августа в Севастополе прошел региональный этап конкурса «Мама — предприниматель». Эта федеральная программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Образовательный проект нацелен на поддержку женщин, имеющих детей, с бизнес-идеей или уже готовым проектом. Победителем регионального этапа конкурса стал проект «Вкусный пряник» Леончик Веры.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Мы рады быть частью этого важного проекта и познакомиться с бизнес-идеями участниц. Благодаря программе «Мама-предприниматель» молодые мамы получают возможность развивать свои компетенции даже в декрете, обрести финансовую независимость и реализовать свой потенциал. На финале девушки представили уникальные проекты – от интерактивных городских экскурсий для детей до клининговой компании и груминг салона. Искренне убежден, что все представленные проекты будут успешны и принесут пользу городу. По нашей статистике, в Севастополе 50% новых бизнесов в сегменте малого и микробизнеса 2024 году открыли женщины и этот показатель растет. Сбер предлагает большой спектр продуктов и сервисов для бизнеса, которые позволят получить больше возможностей для своего дела».

Наталья Борисова, директор Центра «Мой бизнес» г. Севастополя:

«Поздравляем победителя регионального этапа образовательного проекта «Мама-предприниматель». В текущем году мы получили 54 заявки на участие, по результатам поданных заявок 45 из них участвовали в региональном конкурсе и защитили свои проекты. Такой результат свидетельствует о растущем интересе мам к развитию предпринимательства в Севастополе».

Вера Леончик, победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель»:

«Благодаря участию в проекте я поняла, что двигаюсь в правильном направлении и не зря начала собственное дело. «Мама-предприниматель» не просто конкурс, а настоящий интенсив по ведению бизнеса, ведь несколько дней с нами работали представители крупных компаний и бизнес-тренеры, помогая «прокачать» свои навыки в различных направлениях – от бизнес-планирования до публичных вступлений. Я очень рада победе, а полученный грант поможет мне сделать новый виток в развитии бизнеса. Хочу посоветовать всем молодым мамам не сомневаться в себе, не бояться реализовывать свои идеи и всегда стремиться к большему. Отдельно хочу выразить благодарность организаторам и партнерам мероприятия за поддержку и веру в меня!»

В течение 5 дней участницы проходили бесплатное обучение в формате очных тренингов по основам организации, управления, ведения бизнеса, самопрезентации и правовым аспектам деятельности, а 32 лучших проекта прошли в финал, где и был определен победитель.

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