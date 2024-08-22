Трех агентов украинской военной разведки задержали в Крыму и Севастополе, сообщает ФСБ

Двое из них граждане России и один — Молдавии.

Задержанные планировали подрывы на территории полуострова, среди целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Также они собирали сведения о российских военных.

«Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого», — прокомментировал задержание глава Крыма Сергей Аксенов.

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Ольга Суриков

Фото: Сергей Аксенов/Telegram