В понедельник 5 мая начинается прием документов в Севастопольскую детскую школу искусств 

Набор осуществляется по направлениям:

— «Декоративно-прикладное творчество»,

— «Дизайн»,

— «Архитектура»,

— «Искусство театра»,

— «Хореография».

Документы с 5 по 27 мая может подать законный представитель ребенка лично или дистанционно через МФЦ или портал госуслуг.

В новом учебном году школа планирует принять 537 новых учеников. Об этом в эфире Правительства Севастополя в соцсети «ВКонтакте» сообщила директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич.

Интервью с директором Севастопольской детской школы искусств смотрите тут (https://vkvideo.ru/video-126326014_456244223?t=6m16s)

Фото: скрин видео СТВ

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