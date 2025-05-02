В понедельник 5 мая начинается прием документов в Севастопольскую детскую школу искусств 

Набор осуществляется по направлениям:
— «Декоративно-прикладное творчество»,
— «Дизайн»,
— «Архитектура»,
— «Искусство театра»,
— «Хореография».
Документы с 5 по 27 мая может подать законный представитель ребенка лично или дистанционно через МФЦ или портал госуслуг.
В новом учебном году школа планирует принять 537 новых учеников. Об этом в эфире Правительства Севастополя в соцсети «ВКонтакте» сообщила директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич.
Интервью с директором Севастопольской детской школы искусств смотрите тут (https://vkvideo.ru/video-126326014_456244223?t=6m16s)
Фото: скрин видео СТВ