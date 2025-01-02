В Севастополе из-за приготовления пищи пришлось вызывать пожарных

МЧС Севастополя подвело итоги реагирования спасателей в новогоднюю ночь.

С 21:00 31 декабря до 9:00 1 января сотрудники городского МЧС совершили 6 боевых выездов.

Огнеборцы потушили 1 пожар в жилом секторе. Пламенем был охвачен частный дом в СТ «Фотон». Причиной пожара площадью 150 кв. м стал аварийный режим работы электросети. Обошлось без жертв.

Дважды устраняли и возгорания мусора на контейнерных площадках из-за неосторожного обращения с огнем. Мусор горел также на открытой территории в селе Оборонное и в заброшенном строении в Инкермане.

Также подразделения реагировали на сообщения о задымлении в квартирах по улице Героев Бреста и по проспекту Генерала Острякова. В обоих случаях причиной стало пригорание пищи при приготовлении, которое, к счастью, не повлекло пожара.

К ликвидации последствий ДТП в новогоднюю ночь спасатели не привлекались, происшествий в горах и на воде не зарегистрировано.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МЧС Севастополя