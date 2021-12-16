В Партените горел военный санаторий

Дым был из окон 4-5 этажей
Сегодня, 16 декабря, в одном из корпусов военного санатория в Партените случился пожар. Оказалось, что горели помещения в недействующем здании.
Пожар случился в 6:30 утра на двух этажах. Очевидцы выкладывали видео, на котором было видно, как валит густой черный дым из окон 4-5 этажей.
По предварительным данным, задымление произошло при проведении ремонтных работ, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
Причины устанавливаются, никто не пострадал.
Напомним, год назад горел санаторий Минобороны в Ялте.
Ольга Сурикова