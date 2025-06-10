Погода в Севастополе 10 июня

Погода
10-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северный ночью 6-11 м/с,

утром, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 28…30°.

Температура воды в море 20-21°.

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