19 января транспорт в Севастополе будет ходить в усиленном режиме

19 января в Севастополе пассажирский транспорт будет работать в усиленном режиме в связи с празднованием Крещения.

Добраться до Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» без пересадок можно автобусным маршрутом № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» (через пл. Нахимова).

В воскресенье будут дежурить ответственные сотрудников Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

54-11-88 – отдел организации пассажирских перевозок;

54-11-56 – сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок;

+7 (978) 300-00-09 – мобильное приложение Viber, Whatsapp (для приема текстовых сообщений, а также фото- и видеоматериалов).

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)