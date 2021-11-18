Над пляжем Золотой в Балаклаве женщине понадобилась помощь спасателей

ЧП произошло утром

В Севастополе туристке понадобилась помощь спасателей во время прогулки над пляжем Золотой Балаклавского района. Вызов на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты поступил 17 ноября в 10:20.

Женщину пришлось эвакуировать с горно-лесистой местности. Из труднодоступного места ее перевезли катером и передали бригаде скорой помощи.

Напомним, севастопольские спасатели практически каждый день оказывали помощь отдыхающим, которые попадали в чрезвычайные ситуации в лесах или на скалах региона.

Ольга Сурикова