В России может появиться программа «земский тренер»

С такой инициативой выступили парламентарии юга России в рамках работы 41-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации.

Севастополь на конференции представляет вице-спикер заксобрания, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев.

По его словам, для регионов юга России, равно как и для Севастополя остро стоит вопрос развития спорта в сельской зоне. При этом проблема везде идентичная.

«Государство вкладывает значимые ресурсы в развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строятся и ремонтируются ФОКи, спортзалы, стадионы. Но значительный дефицит тренерского состава сводит эти усилия на нет, потому что тренировать детей и молодежь там просто некому», — пояснил Журавлев.

Таким образом, программа «земский тренер» по аналогии с земским доктором могла бы предоставить возможность дополнительной мотивации для тренеров работать именно в сельской зоне.

Напомним, в рамках программы «земский доктор» врач или фельдшер заключает контракт с департаментом здравоохранения сроком на пять лет на работу в сельской зоне и получает единовременную выплату в размере 1 млн рублей (для врача) и 500 тысяч рублей (для фельдшера).

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Кристина Ветер