В окрестностях Севастополя нашли надгробие, которому 5 тысяч лет

Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» нашли районе Мекензиевых гор разграбленный курган и надгробие, которому, почти 5000 лет, — передают Вести-Севастополь.

Плиту весом в 200 килограммов привезли в Херсонес. Её высота — чуть больше метра, ширина — около 70 сантиметров. Ученые предполагают, что плиту установили представители раннего этапа ямной культурно-исторической общности ещё в трёхтысячном году до нашей эры. Это надгробие, которое по форме напоминает тело человека. Поверхность поросла мхом, но ученые уверены, что она рукотворная.

Плите около 5000 лет. Она гораздо старше всего, что обычно находят Севастополе и Крыму.

В ближайшее время над находкой начнут работать реставраторы и представят на выставке в сентябре текущего года.

По материалам Вести-Севастополь (и фото)