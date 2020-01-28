На площади Лазарева нашли старинный фундамент и рельсы

Во время строительных работ на площади Лазарева рабочие раскопали фундамент дореволюционного здания и трамвайные рельсы.

Находку обнаружил председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалка.

По словам председателя постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслава Горелова, кирпичная кладка – это часть подвальных помещений дома Хлудова, построенного в конце 19 века.

Ранее площадь Лазарева носила название Площадь с часовней, большую её часть занимал дом Хлудова, принадлежавший семье состоятельных купцов, меценатов и коллекционеров книг и икон.

В разное время в доме располагались магазины, кондитерские, после революции — исполком и горсовет, затем клуб «Пролетарская кузнеца».

Во время героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах в подвале этого здания работала «подземная школа»: на здании магазина «Черноморочка» установлена соответствующая памятная доска.

Во время ВОВ дом был разрушен и не восстанавливался.

Дом был поврежден во время Великой Отечественной войны и не восстанавливался.

На площади также располагался трамвайный разъезд Артиллерийской линии – одного из самых оживлённых маршрутов. Он начинался от площади Корнилова (сквер перед нынешним Дворцом детства и юности), затем спускался к Артиллерийской бухте, где находилась рыночная площадь, проходил по улицам Артиллерийской (ныне улица Щербака), Кази (ныне улица Генерала Петрова), Новороссийской, Херсонесской (ныне Адмирала Октябрьского), поворачивал на Большую Морскую и возвращался к Площади с часовней. После войны трамвайное движение не восстанавливалось.

Вячеслав Горелов отметил, что в соответствии с законодательством работы необходимо приостановить и изучить найденное. Также он предположил, что некоторые находки можно было бы сохранить и как минимум обозначить, указать место,ч тобы показать старый Севастополь и его топологию.

Также на месте площади Лазарева, напротив нынешнего ЦКБ «Черноморец»располагалась часовня святого Николая. Установлена она была в конце XIX века в честь чудесного спасения цесаревича Николая Александровича, который подвергся нападению во время его «образовательного» путешествия в Японию.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Севастополя (и фото)