Какие бесплатные мероприятия можно посетить в Севастополе на выходных

Севастопольские учреждения приготовили для жителей и гостей города множество бесплатных мероприятий на эти выходные, сообщает Telegram-канал губернатора Севастополя.

В частности, в Севастополе продолжается акция «День здоровья»: сегодня она пройдёт в амбулатории в посёлке Кача и в поликлинике №5 на площади Геннериха, 1. У всех желающих возьмут кровь для расширенного анализа, также можно будет получить консультации терапевта и гинеколога.

Хозяева собак и кошек завтра смогут сделать домашним питомцам бесплатные прививки против бешенства. Государственная ветеринарная служба будет работать в Ленинском районе.

Август станет самым спортивным месяцем лета в Севастополе. К традиционным общегородским зарядкам «С бодрым утром!», урокам для детей «Научись плавать» и проекту «Спорт в каждый двор» добавятся ещё две акции:

▫️«Бодрый шаг» — занятия северной ходьбой, участвовать в которых могут люди абсолютно любых возрастов;

▫️«Уроки в парках» — активные тренировки: акробатический рок-н-ролл, танцевальный спорт, буги-вуги, гимнастика ушу и эстетическая гимнастика. По возрасту тоже нет ограничений.

В библиотеках, сельских клубах и домах культуры на этих выходных пройдут кинопоказы, мастер-классы, выставки лекции.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова