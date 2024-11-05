Пенсионер, совративший 11-летнюю девочку, предстанет перед судом

В Севастополе 70-летний охранник предстанет перед судом за преступление против 11-летней девочки.

13 августа мужчина, работающий охранников в общежитии, заметил через камеры наблюдения девочку, которая гуляла одна, и воспользовался тем, что рядом не было взрослых, чтобы совершить над ней насильственные действия.

Девочка рассказала о случившемся бабушке, которая сразу обратилась в полицию. Мужчина был быстро найден и задержан. Ему предъявили обвинение в сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней, находившейся в беспомощном состоянии. Он рассказал следователям о произошедшем и указал место преступления.

Для девочки были приняты меры поддержки и помощи.

Расследование завершено, и дело передано в суд.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер