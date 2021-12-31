В новогоднюю ночь на площади Нахимова будет салют

И не только там

В праздничные дни — с 31 декабря по 9 января — ежедневно с 9:00 до 23:00 севастопольцы смогут посетить новогоднюю ярмарку. В этом году она расположена на площади Нахимова и на смотровой площадке Приморского бульвара. Все павильоны украшены праздничной иллюминацией, в них можно приобрести горячие напитки и перекус.

На летней эстраде Приморского бульвара состоятся концертные выступления эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества. 31 декабря оркестр будет играть с 11:00 до 12:30, а со 2 по 9 января – с 14:00 до 15:30.

В новогоднюю ночь на главном экране на площади Нахимова и на телеканале СТВ покажут запись новогоднего выступления ведущих артистов и творческих коллективов Севастополя. Также будут транслироваться поздравления с Новым годом губернатора Михаила Развожаева, председателя Законодательного Собрания Владимира Немцева, командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, а также традиционное обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В 00:00 прогремит праздничный фейерверк над площадью им. П. С. Нахимова и еще в 9 точках по всему Севастополю:

— сквер БРУ;

— Парк Победы;

— ул. Тарутинская, 57;

— сквер 60-летия СССР;

— с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 66;

— с. Андреевка, ул. Центральная, 24;

— п. Кача, стадион;

— с. Орлиное, ул. Тюкова, 63;

— с. Терновка, ул. Ленина, 7.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя