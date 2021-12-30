«Учитель», «талантливый руководитель», «опытный управленец» — местные политики поздравляют Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня отмечает День рождения. Ему исполнился 41 год.
Градоначальника не преминули поздравить практически все политики Крыма и Севастополя.
Так, глава соседнего субъекта республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении подчеркнул, что «Михаил Владимирович – опытный политик и талантливый, системный управленец, он пользуется уважением и доверием севастопольцев. Город преображается, реализуются масштабные социально-экономические проекты. Мой коллега много делает для укрепления сотрудничества между Республикой Крым и Севастополем».
Глава законодательной власти Севастополя Владимир Немцев подчеркнул, что при Развожаеве город все больше процветает.
«Вы — талантливый руководитель и ваша работа направлена на созидание. Наш регион все больше и больше процветает и преображается, обретая новые возможности в развитии. Самое главное, что жители нашего города видят и чувствуют серьезные позитивные изменения», — отметил Немцев в своем поздравлении.
Его коллега по заксобранию вице-спикер и глава фракции ЛДПР Илья Журавлев подчеркнул, что губернатор «опытный и талантливый управленец, работоспособности которого можно только позавидовать», а его деятельность «направлена на заботу о севастопольцах, ветеранах, пенсионерах и молодежи, что вызывает уважение».
Дальше всех в своих поздравлениях пошла депутат Госдумы РФ Татьяна Лобач, назвавшая Развожаева своим учителем.
«Говорят, что любой человек, которого ты встречаешь на жизненном пути – твой учитель. И «учителя» бывают совершенно разные, с разными методами и подходом. Самый высший пилотаж в этом искусстве – способность вдохновлять, что под силу очень немногим. Такой человек может зажечь тебя изнутри. Воодушевлять на поиск новых решений, поддержать в трудную минуту советом или добрым словом, придать тебе веру в собственные силы, сформировать вокруг команду единомышленников. Именно таким человеком для меня является губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев», — призналась Лобач.
Второй депутат в Госдуме РФ от Севастополя Дмитрий Белик был более лаконичен, отметив в первую очередь реализацию крупных инфраструктурных проектов.
А вот ряд оппозиционных политиков воздержались от поздравлений губернатора в своих социальных сетях. В частности, не разместил поздравительный пост главный справедливоросс Евгений Дубовик. Лидера коммунистов Василия Пархоменко в соцсетях нет, но два других видных последователя Маркса – Роман Кияшко и Владимир Браковенко также своими мыслями по поводу Дня рождения градоначальника делиться не стали.
Скорее всего, они поздравили губернатора в личной телефонной беседе либо сообщением в мессенджере. Равно, как и оба сенатора от Севастополя Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин.
Пополнили ряды поздравивших и главы муниципалитетов: глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов и глава Качи Николай Герасим.
А вот глава Ленинского района Максим Мишин, глава Балаклавы Евгений Бабошкин и глава Нахимовского района Михаил Лазарев от публичных поздравлений воздержались, видимо, также поздравили лично.
Зато щедры на поздравления оказались крымские и севастопольские блогеры, которые вспомнили все заслуги и достоинства губернатора Севастополя.
Дарья Тимофеева
Фото: Instagram Татьяны Лобач