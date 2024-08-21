В нашей стране сегодня отмечают День офицера

В День офицера Севастопольское отделение ЛДПР вновь напоминает о необходимости всесторонней поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
«Сегодня, как и часто бывало в нашей истории, севастопольцы вновь встали на защиту Родины, – отметил руководитель Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев. – Наш долг – сделать всё возможное, чтобы наши ребята, защищающие сегодня интересы России, чувствовали нашу поддержку и заботу. Для этого необходимо, в частности, расширить пакет мер социальной поддержки для участников СВО».
Илья Журавлев подчеркнул, что сегодня особенно важно проявлять внимание к тем, кто защищает наши интересы с оружием в руках. Он выразил надежду, что инициативы ЛДПР, направленные на поддержку участников СВО, будут поддержаны и на федеральном, и на региональном уровне.
«ЛДПР предлагает расширить пакет мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. В частности, речь идёт о том, чтобы предоставить участникам спецоперации право на бесплатное получение нотариальных услуг, ввести компенсацию расходов на твёрдое топливо для ветеранов боевых действий, проживающих в домах без центрального отопления, открыть в Севастополе центры правовой помощи для участников СВО и членов их семей, создать в городе специализированный реабилитационный центр, разработать программу трудоустройства для вернувшихся с передовой. С начала проведения СВО Севастопольское отделение ЛДПР активно помогает нашим воинам: было отправлено более 20 автомобилей повышенной проходимости и более 100 беспилотных летательных аппаратов. Мы будем продолжать делать всё возможное для того, чтобы приблизить нашу общую победу», – добавил Илья Журавлев.