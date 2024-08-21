При поиске потерянного питомца можно стать жертвой мошенников

Полиция Севастополя предупреждает: будьте осторожны при поиске потерянного питомца, чтобы не стать жертвой мошенников.

Стрессовую ситуацию при потере питомца мошенники используют для получения денег.

В Севастополе 34-летняя женщина потеряла своего кота. Она разместила объявления о поиске, и неизвестный человек пообещал, что вернет кота за 17 тысяч рублей. Женщина перевела деньги, но мошенник перестал отвечать.

Полиция возбудила уголовное дело и обнаружила кота у соседей, которые его нашли и вернули. Мошенники находят объявления о пропавших питомцах и предлагают вернуть их за деньги. Не соглашайтесь на это. Тем более, если кто-то торопит с оплатой или угрожает животному, это — мошенник. Если вы стали жертвой, немедленно обратитесь в полицию или позвоните по телефону 102.

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Анна Левина