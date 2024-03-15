В Москве девушка залила зеленкой урну с бюллетенями

В Москве девушка залила зеленкой урну с избирательными бюллетенями, выкрикивая проукраинские лозунги.

Инцидент произошел в Москве в избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. Девушка прошла в здание с банкой зеленки и вылила жидкость в урну, выкрикивая проукраинский лозунг. По словам очевидцев, при этом кто-то инструктировал ее по телефону.

Она сразу же была задержана. На нее завели уголовное дело за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Ей грозит срок от 3 до 5 лет.

Похожий случай произошел сегодня и в городе Борисоглебск Воронежской области. Там женщина пришла на участок в Юго-Восточном микрорайоне и во время голосования вылила зеленку в урну с бюллетенями.

Ольга Сурикова