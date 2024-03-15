Как крымчане и севастопольцы могут увеличить лимит по ипотеке

С марта жителям Крыма и Севастополя доступна возможность получить «Семейную ипотеку» на сумму в 2,5 раза больше лимита на Домклик. Теперь максимальный размер займа составляет 15 млн рублей вместо базовых 6 млн рублей за счет комбинирования видов ипотеки: сумма до лимита 6 млн рублей может быть оформлена по «Семейной ипотеке» с льготной ставкой 6%, а сумма свыше — по рыночной.

«Мы отмечаем стабильно высокий спрос на ипотечное кредитование в Крыму и Севастополе, причем жители региона активно приобретают жилье как в новостройках, так и на рынке вторичного жилья. За 2023 год Сбер в регионе выдал более 3,6 тысяч жилищных кредитов на общую сумму почти 14 млрд рублей, из которых почти 2,4 тысячи кредитов были выданы по программам с господдержкой. Самой популярной из льготных программ стала «Семейная ипотека», по ней 1,2 тысячи семей смогли приобрести собственное жилье, а объем выданных средств составил свыше 5,5 млрд рублей. Также активно жители полуострова пользовались программой «Господдержка-2020», по ней было выдано почти 4 миллиарда рублей», — отметил управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

«Семейная ипотека» подходит для семей с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2023 года или с двумя и более детьми до 18 лет, или же с ребенком с инвалидностью. Родителям на момент предоставления кредита должно быть не менее 18 лет, а заемщик должен быть гражданином Российской Федерации.

Появление еще одного малыша и желание расширить жилплощадь позволят стать участником программы еще раз в случае полного погашения предыдущего кредита.

Важно, что программой «Семейная ипотека» предусмотрена возможность приобрести не только квартиру, но и купить готовый дом или же построить его с одновременным приобретением земельного участка. При этом увеличенный лимит при комбинировании семейной и рыночной ипотек (до 15 млн рублей) может быть направлен только на приобретение квартиры в новостройке или готового дома на первичном рынке от юридического лица или ИП.