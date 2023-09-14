Ребятам из севастопольского детского дома меценаты вручили подарки

Вице-спикер заксобрания Илья Журавлев и советник генерального секретаря федерации бокса России Евгений Михайлюк вручили подарки ребятам из детского дома №1 и заодно пообщались о том, кем хотят стать воспитанники, когда вырастут.

В этот раз ребята получили игрушки, каждый мог выбрать то, что ему больше понравится. Это уже не первый визит Ильи Журавлева в детский дом и каждый раз не с пустыми руками.

Воспитанники тоже не остались в долгу и пригласили гостей принять участие в чаепитии. За чаем пообщались на важные темы: кем мечтают стать ребята, когда окончат школу.

Рассказали воспитанники и о своих достижениях коих, не мало.

«Каждый раз поражаюсь, какие талантливые и целеустремленные ребята воспитываются здесь. Очень жаль, что они растут без родительской заботы, но это не мешает им достигать высот и ставить перед собой достойные цели. Уверен, каждый из них станет профессионалом своего дела, устроит жизнь и сделает много добра на благо всего общества», — отметил Илья Журавлев.

В завершение встречи депутат предложил ребятам организовать экскурсию в заксобрание Севастополя, чтобы они поближе познакомились с профессией политика.

Евгений Михайлюк также уверен в счастливом будущем ребят, ведь сам воспитывался в этом детском доме.

«Постоянно стараюсь помогать, не понаслышке знаю, как тяжело расти здесь, чего больше всего не хватает детям. Бываю здесь регулярно и очень горжусь ребятами, их достижениями. Благодарен педагогам за внимание и заботу, в которых так нуждаются дети, растущие без родительской любви. Хочу поблагодарить вице-спикера заксобрания Илью Журавлева за понимание и поддержку детей», — сказал он.

Он также поблагодарил Илью Журавлева за помощь, оказанную одной из сотрудниц учреждения, попавшей в крайне сложную жизненную ситуацию.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина