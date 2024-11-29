Крымчанин спустя 10 лет ответит за школьные преступления

Молодого парня из Симферопольского района будут судить за преступления, совершенные в 2015 году.

С апреля по июль 2015 года 17-летний житель Симферополя похищал чужое имущество в школе у сверстников и учителей, а также в частных домах окрестных сел. В списке краденного телефоны, фотоаппарат, ноутбук и велосипеды. В июле 2015 года он вместе с 13-летним приятелем в Алуште разбили витрину ювелирного магазина, похитив ценные изделия.

После последнего эпизода был объявлен в розыск. Его задержали сотрудники полиции летом 2024 года на территории ДНР. Он признал свою вину по восьми эпизодам краж и грабеже, совершенных группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище и причинением значительного ущерба.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова