На западном побережье Крыма найдены человеческие скелеты

Власти пока не комментируют

Древние человеческие останки найдены в районе села Окуневка в Черноморском районе Крыма. Видео опубликовал пользователь elenavik7762 в соцсети TikTok.

Автор отчетливо снял скелетированные человеческие останки в слоях прибрежной земли. Вдоль обрыва над морем из земли выглядывают минимум три человеческих скелета.

В администрации Черноморского района от комментариев пока отказываются.

По словам местных жителей, человеческие захоронения в этом месте возникли еще до Великой Отечественной войны.

Ольга Сурикова