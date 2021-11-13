Крым

На западном побережье Крыма найдены человеческие скелеты

13-11-2021
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Власти пока не комментируют

Древние человеческие останки найдены в районе села Окуневка в Черноморском районе Крыма. Видео опубликовал пользователь elenavik7762 в соцсети TikTok.

Автор отчетливо снял скелетированные человеческие останки в слоях прибрежной земли. Вдоль обрыва над морем из земли выглядывают минимум три человеческих скелета.

 

В администрации Черноморского района от комментариев пока отказываются.

По словам местных жителей, человеческие захоронения в этом месте возникли еще до Великой Отечественной войны. 

Ольга Сурикова

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