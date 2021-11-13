На западном побережье Крыма найдены человеческие скелеты

Власти пока не комментируют
Древние человеческие останки найдены в районе села Окуневка в Черноморском районе Крыма. Видео опубликовал пользователь elenavik7762 в соцсети TikTok.
Автор отчетливо снял скелетированные человеческие останки в слоях прибрежной земли. Вдоль обрыва над морем из земли выглядывают минимум три человеческих скелета.
В администрации Черноморского района от комментариев пока отказываются.
По словам местных жителей, человеческие захоронения в этом месте возникли еще до Великой Отечественной войны.
Ольга Сурикова