В Ливадии демонтировали нашумевший памятник царской семье

Соцсети захлестнула критика

В Ливадии была установлена скульптура семьи императора Николая II в обрамлении темных крыльев, однако простояла она недолго и после волны возмущения в социальных сетях композицию демонтировали.

Монумент выполнил некий молодой скульптор Юрий Майоров. Свою работу он установил на территории бывшего санатория «Ливадия», в 500 метрах от знаменитого памятника Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю.

Возмущение вызвало не только близкое соседство к памятнику Второй мировой войны, но и сам внешний вид композиции. Кто-то сравнил ее с «яйцом чужого», кто-то провел параллели с нашумевшей скульптурой «Аленушка».

Министерство Культуры Крыма и глава Ялты Янина Павленко сразу открестились от нового памятника, ссылаясь на то, что ими разрешение на его установку не выдавалось и отношения к Ливадийскому музею он не имеет.

Как итог, 11 декабря, спустя около двух месяцев после установки императорская семья «отбыла» в неизвестном направлении, не выдержав шквала критики.

Отметим, Ливадийский дворец стал последним зданием, воздвигнутым для семьи Романовых. Он являлся летней резиденцией императора Николай II. И здесь же в 1945 году прошла историческая Ялтинская конференция, в которой участвовали главы СССР, США и Великобритании.

Напомним, в Севастополе похожая ситуация происходит с установкой и демонтажем скульптуры «Ассоль» и «Аленки с зонтиком».

Ольга Сурикова

Фото, видео: соцсети