Украинские депутаты решили переименовать Россию

Не с первого раза Депутаты Львовского облсовета на очередной своей сессии приняли решение о переименовании России. Новое название «Московия» поддержали 59 львовских парламентариев, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

На голосование было вынесено постановление об обращении с такой инициативой к Верховной Раде Украины и президенту страны. Львовские народные избранники считают, что таким образом будет восстановлена «историческая справедливость».

При этом принять данный документ удалось им только со второй попытки. При первом голосовании проголосовали «за» только 26 членов заседания.

Ольга Сурикова