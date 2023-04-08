В лесу в районе Мекензиевых гор обнаружено более 20 браконьерских ловушек

Полиция и Севприроднадзор обследовали лесную местность в районе Мекензиевых гор. Сотрудниками ведомств были найдены самодельные браконьерские ловушки.

В ходе очередного рейда сотрудники специализированного взвода «Корсунь» отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина совместно с представителями Севприроднадзора обследовали лесную местность в районе Мекензиевых гор.

Ими было обнаружено более 20 самодельных браконьерских ловушек, установленных на земле и между ветвей кустарников, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Эти приспособления используются для незаконной охоты, что приводит к сокращению популяции некоторых видов животных, особенно в период их размножения.

Также был обнаружен брошенный рюкзак с приспособлениями для браконьерства, а именно: ножами, пустыми пакетами, самодельными ловушками и проволокой для их изготовления.

«С учетом сложного ландшафта сотрудники полиции и инспекторы лесоохраны используют цифровые и аналоговые радиостанции, приборы ночного видения, тепловизионные средства наблюдения, средства видео и фотофиксации, специальную автомобильную технику повышенной проходимости», — рассказали в ведомстве.

B некоторых случаях организовываются мероприятия скрытого наблюдения для задержания браконьеров.

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Ольга Сурикова