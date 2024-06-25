В Крыму завели уголовное дело на директора одного из апарт-отелей на ЮБК

Следователем следственной части СУ МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело за неправомерные действия при банкротстве в отношении директора одного из апарт-отелей на южном побережье.

Выяснилось, что в период с 2022 по 2024 годы директор курортного комплекса, выступая от имени ООО, находящейся на грани банкротства, сдавал в аренду ресторан, спа-комплекс и нежилые помещения индивидуальным предпринимателям по условиям, явно невыгодным для компании. Весь этот период проходили минимальные налоговые выплаты.

Из-за действий директора апарт-отеля государству был нанесен ущерб более чем на 48 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых обнаружены и изъяты печати аффилированных индивидуальных предпринимателей, документы, ноутбук, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

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Ольга Сурикова

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