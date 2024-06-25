Севастопольские спортсмены завоевали четыре медали на Играх БРИКС

С 12 по 23 июня в Казани проходили Игры БРИКС, в которых приняли участие 4 600 спортсменов из более чем 90 стран. Было разыграно 387 комплектов медалей.

Четыре спортсмена из Севастополя приняли участие в соревнованиях: Анастасия Долгова (гребля на байдарках и каноэ), Елена Гапешина (бокс), Рафаэль Юнусов (греко-римская борьба) и Александр Шалимов (дзюдо).

Елена Гапешина выиграла золотую медаль в боксёрском поединке, победив спортсменку из Узбекистана Азизу Закирову в финале. Рафаэль Юнусов занял второе место в греко-римской борьбе, уступив белорусу Станиславу Шафаренко в финале. Анастасия Долгова завоевала серебро в байдарке-двойке на дистанции 200 метров, а дзюдоист Александр Шалимов также занял второе место в своей весовой категории.

В общем, российские спортсмены выиграли 264 золотые медали, что принесло им первое место в общекомандном медальном зачёте. Второе место заняла сборная Белоруссии, а третье место досталось китайской команде.

Анна Левина