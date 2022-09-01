Смертельное ДТП в Севастополе: пешеход упал под колеса микроавтобуса

В Севастополе 31 августа, в 21:05, напротив дома 16 по улице Отрадная произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и пешехода.

Водитель выезжал с дворовой территории организации. «В это время по дорожным бетонным блокам, лежащим вдоль дороги, шел пешеход, который упал под колеса транспортного средства. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Напомним, утром 1 сентября в Севастополе произошло еще одно смертельное ДТП на Камышовой объездной. Погиб водитель легковушки, который врезался в пассажирский автобус.

Ольга Сурикова