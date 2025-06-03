В Крыму задержан житель Феодосии по обвинению в подготовке диверсии по заданию СБУ

ФСБ России сообщила о задержании жителя Феодосии, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства по заданию Службы безопасности Украины. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным следствия, мужчина получил инструкции от представителей СБУ по видеосвязи, а компоненты для устройства извлёк из заранее подготовленных тайников на территории Крыма. В результате он собрал взрывное устройство, включавшее более 1,2 килограмма бризантного взрывчатого вещества.

После сборки устройство было заложено в тайник на территории Балаклавского района Севастополя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование продолжается.

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