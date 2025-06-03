Суд признал деятельность «Леста Игры» экстремистской в России

Таганский районный суд Москвы признал деятельность компании «Леста Игры» экстремистской. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда.

Компания с 2022 года занимается развитием игр «Мир Танков» (российская версия World of Tanks), а также «Мир Кораблей» и Tanks Blitz. Согласно решению суда, юридические лица, входящие в структуру «Леста Игры», будут обращены в доход государства, а сама компания внесена в перечень экстремистских организаций Росфинмониторинга. Это может повлечь за собой запрет на распространение продуктов компании на территории России.

В «Леста Игры» ранее заявляли, что не нарушали законодательство ни России, ни Беларуси, и «бояться им нечего». Однако Генеральная прокуратура настаивала, что российская компания имеет связь с белорусской, а затем кипрской Wargaming, которая в 2022 году официально покинула рынки России и Беларуси, закрыла офис в Минске и выступала с заявлениями в поддержку Вооружённых сил Украины.

Несмотря на заявления «Лесты» о внеполитическом характере своей деятельности, в апреле 2025 года по иску прокуратуры были арестованы активы компании.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города