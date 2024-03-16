В Крыму возбуждено уголовное дело  по факту происшествия на избирательном участке 

Происшествия
16-03-2024
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В Крыму следователями СК возбуждено уголовное дело после инцидента с зеленкой на избирательном участке. 

Установлено, что сегодня днем 31-летняя жительница полуострова, находясь на избирательном участке по улице Кечкеметская, пронесла в пакете из-под сока зеленку и вылила в урну для бюллетеней.

Гражданка доставлена в подразделение республиканского СК для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествующих, сообщили в Следкоме.

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Ольга Сурикова

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