В Крыму возбуждено уголовное дело  по факту происшествия на избирательном участке 

В Крыму следователями СК возбуждено уголовное дело после инцидента с зеленкой на избирательном участке.

Установлено, что сегодня днем 31-летняя жительница полуострова, находясь на избирательном участке по улице Кечкеметская, пронесла в пакете из-под сока зеленку и вылила в урну для бюллетеней.

Гражданка доставлена в подразделение республиканского СК для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествующих, сообщили в Следкоме.

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Ольга Сурикова