Такое мнение выразил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Он утверждает, что это связано с неудачными попытками вытеснения Черноморского флота из региона.

Также Мурадов заявил, что, несмотря на подписанное Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины между Киевом и Россией, угроза существования флота остается.

Договор 90-х годов об аренде военно-морской базы в Севастополе было направлено на сохранение дружественных отношений с Украиной.

«Тем не менее последствия этого решения оказались негативными», — отметил постоянный представитель.