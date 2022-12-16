Экс-чиновник из Севастополя Ежиков стал вице-премьером ДНР

Бывший и. о. директора департамента экономического развития Владимир Ежиков в правительстве Дмитрия Овсянникова стал вице-премьером ДНР.

В правительстве ДНР он курирует выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере цифрового развития, связи и информационных технологий, водных ресурсов, водного и рыбного хозяйства, лесного и охотничьего хозяйства, в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр

До назначения на этот пост Ежиков трудился руководителем аппарата правительства ДНР.

Дарья Тимофеева