В Крыму судебные приставы доставили больную туберкулезом на принудительное лечение

Жительница Джанкоя отказывалась от обязательного прохождения курса стационарного лечения от туберкулеза даже после решения суда. На женщину было возбуждено исполнительное производство. Зная об этом, больная и не думала менять тактику своего поведения, чем целенаправленно создавала угрозу здоровью и жизни всем гражданам с которыми она контактировала.

Судебные приставы неоднократно приходили по ее месту жительства и в конечном итоге все же обнаружили женщину дома. Им пришлось вызывать медработников. Под сопровождением последних гражданку принудительно доставили на обследование, а затем — на принудительное лечение в обособленное структурное подразделение Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии, расположенное на базе Белогорской туберкулезной больницы.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю, угроза распространения и заражения граждан туберкулезом была пресечена.

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Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai