В Крыму стартовал сбор черешни на 536 гектарах. Большая часть садов находится в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Симферопольском районах.

Минсельхоз региона сообщил, что уже собрано 72 тонны черешни. В 2023 году урожай составил — 1700 тонн черешни, и в этом году планируют увеличить показать.

Сбор черешни начался на две недели раньше, но аграрии уверяют, что это не коснется качества урожая и даже планируют собрать больше, чем год назад. Майские заморозки не повлияли на урожай черешни, хотя перепады температур коснулись ранних сортов ягоды.

Кроме того, в этом году аграрии могут получить компенсацию на затраты при посадке фруктовых деревьев, включая противоградовые конструкции и шпалеры. Государство может компенсировать до 50% затрат. Предприятие может получить от 300 до 700 тысяч рублей.