Правительство Севастополя и ВТБ подписали договор о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Правительство Севастополя и ВТБ заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Это включает внедрение инновационных банковских технологий, реализацию проектов по выплате заработной платы, кредитование местного малого и среднего бизнеса с использованием государственных программ поддержки. В прошлом году было подписано соглашение о масштабных инвестициях в туристическую инфраструктуру. Теперь ВТБ будет работать в Севастополе под своим брендом.

Кроме того, соглашение предусматривает привлечение частных инвестиций в Севастополь, как из России, так и из-за рубежа, с помощью ВТБ.

Также планируется реализовать проект по внедрению безналичной формы расчетов по выплате заработной платы и использовать современные технологии в предоставлении банковских продуктов.

РНКБ, дочерняя структура ВТБ, обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. В этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на финансовые продукты ВТБ, а в следующем году планируется завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ.