В Крыму спасли женщину в районе Мраморной пещеры

В Крыму помощь туристке, которая подвернула ногу в районе Мраморной пещеры, оказали спасатели МЧС.

Пострадавшей наложена шина. На носилках женщину транспортировали в безопасное место и передали скорой.

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Всего в спасательных работах были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Напомним, в Севастополе в одном из многоэтажных домов на улице Коммунистической спасатели через балкон спасли пенсионерку и предотвратили взрыв.

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Ольга Сурикова