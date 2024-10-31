В Крыму спасли женщину в районе Мраморной пещеры

В Крыму помощь туристке, которая подвернула ногу в районе Мраморной пещеры, оказали спасатели МЧС.
Пострадавшей наложена шина. На носилках женщину транспортировали в безопасное место и передали скорой.
Всего в спасательных работах были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Напомним, в Севастополе в одном из многоэтажных домов на улице Коммунистической спасатели через балкон спасли пенсионерку и предотвратили взрыв.
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Ольга Сурикова