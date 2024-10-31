Севастополец обознался и избил соседа, приняв его за вора

В Севастополе в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним за помощью обратился мужчина с многочисленными травмами головы, в том числе переломами. Участковый задержал его обидчика, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Ранним утром 59-летний местный житель заметил, как с территории его дома неизвестный ворует велосипед. Когда мужчина его окликнул, он бросил добычу и убежал. В утренних сумерках хозяину велосипеда показалось, что к нему залез его знакомый, живущий на соседней улице.

Он отправился к нему. Когда сосед начал доказывать свою невиновность, между мужчинами возник конфликт. Разгневанный гость избил знакомого по лицу. Он попал в больницу с многочисленными травмами головы, в том числе переломами.

Наносивший удары и позднее задержанный местный житель рассказал, что уже после инцидента осознал, что из-за плохой видимости ошибся. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ольга Сурикова

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