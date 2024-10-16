В Крыму спасли косулю от бродячих собак

Жители частного сектора в пгт. Щебетовка увидели раненую косулю и, проявив сострадание, посодействовали спасению животного.

Как оказалось, на косулю напали бродячие собаки и загнали ее во двор частного сектора.

Люди сообщили о несчастном животном в лесничество.

На место выехали Работники ГКУ РК «Северо-Западное объединенное лесничество».

«Косуле обработали раны и выпустили в естественную среду обитания на территории Карадагского природного заповедника, где не будет угрозы для состояния и жизни копытного», — поделилась хорошей новостью министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.

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Кристина Ветер