Организаторы туров рассказали, планировать ли походы на выходных

Погода в Севастополе и Крыму в последние дни очень изменчива: то дождь, то потом солнце, то снова тучи набежали. И как планировать долгожданные выходные? «Севкор» это выяснил.

Организаторы туров всегда в этом плане держат руку на пульсе и знают, в какой день лучше всего устроить выезд на природу.

«Севкор» пообщался с организаторами пеших маршрутов по Севастополю и окрестностям и выяснил, что идеальным днем станет воскресенье.

Именно на 20 октября большинство и планируют организационные походы.

Будет ясно. Но куртку лучше прихватить, так как ожидается +15 градусов.

Можно и самостоятельно организовать семейный отдых, скажем, в Алимову балку, Чуфут-Кале, Храм солнца, гору Ильяс-Кая, озеро Шаан-Кая, где открываются чудесные виды.

Редакция «Севкора» желаем всем хороших выходных.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер