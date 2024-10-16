Организаторы туров рассказали, планировать ли походы на выходных

Погода в Севастополе и Крыму в последние дни очень изменчива: то дождь, то потом солнце, то снова тучи набежали. И как планировать долгожданные выходные? «Севкор» это выяснил.
Организаторы туров всегда в этом плане держат руку на пульсе и знают, в какой день лучше всего устроить выезд на природу.
«Севкор» пообщался с организаторами пеших маршрутов по Севастополю и окрестностям и выяснил, что идеальным днем станет воскресенье.
Именно на 20 октября большинство и планируют организационные походы.
Будет ясно. Но куртку лучше прихватить, так как ожидается +15 градусов.
Можно и самостоятельно организовать семейный отдых, скажем, в Алимову балку, Чуфут-Кале, Храм солнца, гору Ильяс-Кая, озеро Шаан-Кая, где открываются чудесные виды.
Редакция «Севкора» желаем всем хороших выходных.
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Кристина Ветер