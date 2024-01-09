В Крыму с ночи борются с гололедом и снегом

Крым
09-01-2024
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В Крыму погодные условия только ухудшаются, филиалы «Крымавтодор» работают в режиме нон — стоп, сообщили в службе.

Всю ночь дорожники боролись с последствиями выпадения осадков и скользкостью на дорогах, проводили очистку и  противогололедную обработку. В работах задействовано более 90 ед. техники.

10 января также ожидается резкое изменение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. 

В МВД Крыма предупредили водителей о том, что при попадании на участок скользкой дороги важно не менять траекторию и скорость движения, избегать резких маневров, в условиях плохой видимости обозначить себя противотуманками.

Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. 

Особую осторожность следует проявить пешеходам. При гололедице необходимо использовать малоскользящую обувь, приближаясь к пешеходному переходу, убедитесь, что водитель автомобиля вас видит и остановился, так как тормозной путь в гололедицу может увеличиваться.

Водителям, не имеющим достаточного опыта управления порекомендовали в сложных погодных условиях отказаться от поездок.

Ольга Сурикова

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