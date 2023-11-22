В Керчи школьница скончалась от отравления медпрепаратом

В Керчи 15-летняя школьница скончалась в результате острого отравления медицинским препаратом.

Она в гостях у подруги приняла таблетки с расслабляющим эффектом, запрещенные к свободной продаже, которые им передали знакомые юноши. В бессознательном состоянии 19 ноября девочка была доставлена в больницу, где вчера скончалась, сообщили в Следкоме.

Также установлено, что ранее с признаками отравления от препарата в больницу были доставлены юноши в возрасте 17 и 18 лет, которые потом и передали школьницам таблетки. Их успели спасти.

Руководитель Главного следственного управления поручил возбудить уголовное дело по факту смерти школьницы в Керчи.

При этом поручено установить все обстоятельства трагедии, источник приобретения медицинского препарата и основания для его продажи, а также дать оценку обстановке в семьях несовершеннолетних.

Ольга Сурикова