В Госдуме рассмотрят закон о гостевых домах

В ближайшие две недели депутаты Госдумы собираются принять сразу в двух чтениях закон о гостевых домах.

Согласно закону гостевыми будут станут считаться все дома на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), землях рекреации и территории садовых товариществ (СТ), жилые помещения в которых официально сдаются.

Гостевые дома внесут в реестр, который разместят в федеральный реестр квалифицированных средств размещения: гостиницы и санатории (гостиничные услуги), базы отдыха и кемпинги (услуги средств размещения).

Напомним, что осенью 2023 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе.