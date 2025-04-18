18 апреля День освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков

Для Севастополя и его жителей — это поистине масштабное историческое событие, поскольку именно с освобождения Балаклавы и начались победные шаги Советской Армии по городу-герою.

18 апреля 1944 года соединения 16-го стрелкового корпуса Приморской армии начали стремительное наступление на немецкие войска, располагавшиеся в районе Балаклавских высот.

Традиционно в этот день вспоминают сводку за 18 апреля 1944 года: «На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населенные пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман».

С этого дня из года в год начинается череда праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. В эти дни мы с благодарностью вспоминаем всех участников боевых действий, и тех, кто живет среди нас, и ушедших ветеранов. Не щадя себя, не оглядываясь, тысячи воинов-освободителей отдали жизнь на Балаклавской земле. Наша армия выполнила ту задачу, которая перед ней стояла, и освободила Балаклаву. Сегодня эта память передается из поколения в поколение.

В этом году исполняется 81 год со дня освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.