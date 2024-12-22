«Они не бедные, они хотят отдохнуть» — Севприроднадзор об аистах в Любимовке

На пляже в Любимовке два аиста стали уже звездами сетей. Многие местные жители их подкармливают, а кто-то пишет, что птицы нуждаются в помощи и уходе.

На это у Севприроднадзора есть ответ.

Сотрудники Севприроднадзора и ветеринар ГБУ «Севветцентр» провели выездное обследование. Осмотр показал, что перья птиц не повреждены, кожа здорова, и отсутствуют признаки инфекционных заболеваний. Аисты активны: они двигаются, пьют воду и охотно едят. После консультаций со специалистами центра реинтродукции «Рязанский дом белого аиста» было решено не изымать птиц из их естественной среды обитания.

«Аисты, остающиеся зимовать на полуострове Крым, полагаются на свои адаптивные способности и стараются накопить жировой запас. Напоминаем, что аисты — плотоядные птицы, и кормление их хлебом или кашей нецелесообразно. Призываем севастопольцев и гостей города помнить: перелетные птицы часто останавливаются здесь для отдыха, и это не признак болезни. Вмешательство человека может нарушить естественный порядок жизни», — прокомментировали в Севприроднадзоре.

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Кристина Ветер