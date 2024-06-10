Задержан мужчина, который обманул туристку на деньги

Севастопольские оперативники задержали 42-летнего приезжего из Петропавловск-Камчатского, который обманом похитил 5 тысяч рублей у 71-летней туристки из Северодвинска.

Пенсионерка припарковала машину вблизи магазина и задела стоящий рядом автомобиль. Злоумышленник, представившись братом владельца машины, предложил ей передать деньги в качестве компенсации. Для убедительности, он сделал вил, что звонит сестре.

Женщина согласилась и перевела деньги на его счет, после чего обманщик скрылся.

Когда настоящая владелица автомобиля пришла на место происшествия, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан и против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы.