В Крыму появится новый поезд Санкт-Петербург – Симферополь

В осенний и зимний период появится поезд №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь, который будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 по 24 апреля 2025 года.
Из Петербурга он отправляется в 19:26, в Симферополь прибывает через день в 12:40.
Из Симферополя он отправляется в 18:40, прибывает в Петербург через день в 12:57.
Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезд остановится на станциях Керчь Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.
Состав будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Также в состав поезда будут включены купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.
Продажа билетов уже открыта.
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