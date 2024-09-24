В Крыму появится новый поезд Санкт-Петербург – Симферополь

В осенний и зимний период появится поезд №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь, который будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 по 24 апреля 2025 года.

Из Петербурга он отправляется в 19:26, в Симферополь прибывает через день в 12:40.

Из Симферополя он отправляется в 18:40, прибывает в Петербург через день в 12:57.

Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезд остановится на станциях Керчь Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.

Состав будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Также в состав поезда будут включены купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.

Продажа билетов уже открыта.

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Анна Левина